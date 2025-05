Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en cinq sets contre Hugo Dellien, Gaël Monfils est revenu sur son impres­sion­nante chute dès le cinquième jeu du match.

Gaël Monfils : « À chaque fois que je joue à Roland‐Garros, c'est magique.«



Les premiers mots du Français après son succès diffi­cile face à Hugo Dellien.

« Le match était fini à 15–40 dans le premier jeu. J’ai embrassé le panneau Engie. Du coup, je me suis fait une petite frayeur et j’ai mis un peu de temps à redes­cendre car il y a la pres­sion. J’ai envie de bien jouer pour moi, pour vous. J’aime bien faire. C’est à chaque fois un privi­lège et un honneur de jouer en night session. Il ne faut jamais oublier qu’en face il y a un très bon joueur, un terrien. Après, c’est de l’énergie, de la croyance en soi. Vous m’avez donné un coup de boost aussi. Après 3h36 de jeu, j’étais pas trop mal alors tant mieux. »