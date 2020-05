Dans une conférence de presse virtuelle sur Twitch avec quelques médias français, Gaël Monfils a répondu à des questions diverses concernant son confinement mais aussi sur Roland-Garros et cette saison 2020. Visiblement très détendu, le Parisien semble avoir bien vécu ce confinement même s’il est maintenant impatient de rejouer et qu’il a avoué avoir beaucoup perdu en masse musculaire, que la vie du circuit lui manque. Il a bien sûr aussi évoqué Roland-Garros : « J’ai encore eu Guy (Forget) ce dimanche au téléphone et ils ont vraiment en tête que Roland-Garros ait lieu fin septembre. Ce ne sera peut-être pas le vrai Roland-Garros mais l’important est que ça ait lieu. J’aimerais bien voir ce que ça peut donner de finir un match avec l’éclairage, même si ça risque d’être frisquet en octobre, ou jouer sous le Central couvert, même si je n’ai pas exactement compris à quelle intensité de pluie on le couvrirait. » C’est donc avec un pincement au coeur qu’il a vécu cette journée où il aurait dû être Porte d’Auteuil : « Je ne cache pas que ça aurait commencé aujourd’hui (lundi) car je demande à ne pas jouer le dimanche (rires). Pour moi, Roland-Garros débute vraiment aujourd’hui dans ma tête. Forcément, j’ai un pincement au coeur. C’est mon tournoi préféré, un moment où je me réunis avec toute ma famille, tous mes potes. C’est un moment sacré dans la famille Monfils. »