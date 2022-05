Gaël Monfils ne jouera pas à Lyon cette semaine et ne parti­ci­pera pas non plus à Roland‐Garros. Touché au pied droit depuis Monte‐Carlo, même s’il était revenu à Madrid, il a annoncé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi après‐midi.

« Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte‐Carlo par une épine calca­néenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai donc pris la déci­sion de faire une petite inter­ven­tion afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tour­nois au plus vite. Je vous tien­drai au courant de ma date de reprise dès que possible. »

La France avait placé beau­coup d’es­poirs sur son meilleur repré­sen­tant, auteur d’un bon début de saison. Ce forfait constitue un vrai coup dur pour le tennis trico­lore, déjà peu en forme ces derniers mois.