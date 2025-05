Hier mira­culé en cinq sets face à Hugo Dellien lors du premier tour de Roland‐Garros, Gaël Monfils donne désor­mais rendez‐vous à Jack Draper pour le second, en inter­view d’après match pour Prime Vidéo. D’humeur taquine, le Français a insinué qu’il offrira, avec le public, un accueil digne de ce nom au 5e mondial à Paris. Pas sûr que cette invi­ta­tion soit de bonne augure pour le Britannique.

🗣️ Gaël Monfils : « Jack (Draper) on va lui faire un welcome à Paris.«



La Monf’ prend déjà rendez‐vous pour son prochain tour face à Jack Draper 😂💯#RolandGarros pic.twitter.com/5Jdxkz6RPY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 27, 2025

« Jack est en confiance, il a un jeu où il cogne très fort des deux côtés. Je vais essayer de m’ap­puyer encore une fois sur mon service, essayer d’être agressif, parce que si je le laisse être trop agressif, je pense que ça va être très vite réglé cette affaire. Donc, essayer de bien récu­pérer et je vais essayer d’être vrai­ment agressif, l’ana­lyser un petit peu demain, encore bien récu­pérer et essayer de jouer le plus tard possible jeudi pour récu­pérer encore plus et après… Jack, on va lui faire un welcome à Paris aussi (rires). »