Lors de sa conférence de presse, Gaël Monfils était plutôt calme. Avec une préparation inquiétante, il a tenu à rassurer même si on sait qu’avec lui l’exercice face aux médias est souvent un jeu de poker menteur : « Il est compliqué de temps en temps d’être super honnête avec vous parce que vous prenez forcément tout au pied de la lettre. A part dire que j’ai perdu deux matches en jouant très mal et que je suis à deux jours peut-être de jouer mon premier match, ça va forcément être compliqué ! La situation n’est pas facile mais pas désespérée. Je pense que j’ai un ou deux jours d’entraînement, je vais faire avec, en espérant me sentir de mieux en mieux. J’y ai travaillé, comme je l’ai dit auparavant : on a beau travailler et s’entraîner, de temps en temps ça ne veut pas tout de suite, mais parce que l’entraînement paie forcément à un moment. Je vais prendre ce match beaucoup plus cool, beaucoup plus détaché, parce que j’ai voulu revenir trop vite, et c’est sûr qu’il ne faut jamais oublier qu’après un long arrêt, il faut quasiment autant de temps pour se remettre vraiment à 100 %. Je vais donc y aller beaucoup plus tranquillement »..

Tranquillement sauf qu’en face il y aura un certain Bublik qui est un sacré client. Monfils marche à l’énergie et on peut douter de sa capacité de se transcender dans un stade vide face à un joueur de ce niveau.