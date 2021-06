Gaël Monfils était triste après sa défaite contre Mikael Ymer (6–0, 2–6, 6–4 6–3). En confé­rence de presse, il a expliqué que sa frus­tra­tion était d’autant plus grande qu’il croyait avoir le match en main. Ses fans aussi ont sans doute pensé la même chose même si le Parisien est un habitué des scéna­rios rocambolesques.

« C’est hyper dur parce que, dans l’af­faire, je suis hyper frustré, je peux mieux faire. Je peux être encore mieux. Vraiment, je m’ex­cuse auprès de tous mes fans et des personnes qui ont dû regarder ça, parce que c’est un match que je dois gagner et que je dois clai­re­ment gagner. Et ça ne passe pas. Encore une fois, je suis le premier frustré. Mais c’est telle­ment… Je suis telle­ment déçu, déçu de ne pas arriver à trouver la solu­tion juste pour enfoncer le clou, juste pour jouer un peu mieux. Je suis telle­ment déçu. »