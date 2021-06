En confé­rence de presse, la « Monf » a été lui aussi ques­tionné sur la période diffi­cile que vit le tennis trico­lore, et Gaël a eu une réponse plutôt surpre­nante : « Ce

n’est pas que je ne m’in­té­resse pas au tennis fran­çais. C’est moi. J’ai perdu. Je ne fais pas une globa­lité. Moi je regarde ma personne, malheu­reu­se­ment. Je ne me dis pas tout. Ce n’est pas méchant. C’est juste ma personne. J’ai perdu au deuxième tour. Je suis déçu, donc je ne pense pas aux autres. Je ne sais pas ce qu’ils font. Finalement, et encore une fois on ne se connaît pas avec les autres. Je ne connais pas les autres joueurs fran­çais à part mes potes ! Ce n’est pas méchant. Je ne sais pas ce qu’ils font. Je ne sais pas ce que font les autres joueurs fran­çais. Moi, je sais que j’ai perdu. Malheureusement, il y en a qui ont perdu. C’est dur à chaque fois de faire une globa­lité. On ne sait pas ce que les autres font. On n’est pas ensemble 24/24h. Moi, je suis malheu­reux pour ma défaite » a expliqué Gaël qui semble avoir bien saisi que le tennis est un sport d’égoïstes.