Comme contre Sebastian Baez en 2023, Gaël Monfils nous a encore offert une session de nuit riche en rebon­dis­se­ments lors du premier tour de Roland‐Garros.

Victime d’une chute assez impres­sion­nante dès le cinquième point du match et mené deux sets à zéro, le Français de 38 ans a renversé le terrien boli­vien Hugo Dellien en 3h35 de jeu : 4–6, 3–6, 6–1, 7–6(4), 6–1.

📊 Gaël Monfils 🇫🇷 bat le RECORD du plus grand nombre de matchs en 5 sets remportés à Roland‐Garros depuis le début de l’ère Open :

🇫🇷 Gaël Monfils – 12 🔥

🇨🇭 Stan Wawrinka – 11

🇷🇸 Novak Djokovic – 11

🇩🇪 Alexander Zverev – 10

🇯🇵 Kei Nishikori – 10

🇺🇸 Harold Solomon – 10 pic.twitter.com/IH2iGBfIBT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 27, 2025

Sans doute perturbé et plus méfiant après s’être fait une grosse frayeur, Monfils a serré les dents mais surtout mis du temps à reprendre confiance. Il a perdu le premier set sur une double faute, et a manqué un smash tout fait sur une balle de debreak à 4–5 dans la deuxième manche.

C’est fina­le­ment dans la troi­sième set qu’il a véri­ta­ble­ment pris le dessus sur un Dellien en baisse de régime et atteint de crampes. Si 91e mondial a retrouvé un second souffle après un passage aux vestiaires, « La Monf’ » a de son côté élevé le niveau.

Le match devenu passion­nant, Monfils a encore montré toutes ses qualités physiques et tennis­tiques pour remporter une énième bataille en cinq sets. Énorme ! Il pourra défier le 5e mondial, Jack Draper, au deuxième tour.