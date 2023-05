En confé­rence de presse, la « Monf » est revenu sur ce point à 6–5, 40A dans le 5ème où après une volée mira­cu­leuse, son corps craque et les crampes arrivent de partout.

« Là, fran­che­ment, on peut dire qu’on fait du cinéma de temps en temps, mais là, fran­che­ment, j’ai mal ! (Rires.).Là, j’ai mal. Mais c’est là où on nous appelle spor­tifs de haut niveau. De temps en temps à l’en­traî­ne­ment, tu as réussi à pousser, tu as ces douleurs. J’ai des crampes assez hautes, c’est vrai­ment super haut dans le quadri. J’ai le gauche‐droite, vers l’avant un peu moins, mais j’ai le gauche‐droit. Je fais des grands pas, j’y arrive, des gauches‐droites, mais l’amortie m’a fait très mal. Quand il fait l’amortie, je gagne le point »

😱 FJZFBZZUFFBZFUBZFEBUFZBZFBZFB pic.twitter.com/eNXAyzKuh5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2023

Je regarde Miky, je me dis : « Là, j’ai les 2, et ça va être compliqué ! » Là, je peux te dire, j’ai mal ! (Rires.)