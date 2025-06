Frederic Verdier s’est amusé à inter­roger Gaël Monfils concer­nant les joueurs du circuit selon diffé­rents critères pour Eurosport. Et le moment venu d’an­noncer qui le joueur Tricolore désigne comme légendes et GOATs de ce sport, sa réponse est plutôt logique.

« Pour moi les légendes ce sont Roger (Federer), Rafa (Nadal), Andy (Murray), Stan (Wawrinka) et (Juan Martin) Del Potro. Del Potro, c’est quel­qu’un. Un jeu excep­tionnel. Exceptionnel. Une force de la nature. Une force mentale excep­tion­nelle. Revenir de ses bles­sures, adapter son jeu à ses bles­sures. Joueur fantas­tique, joueur sensa­tion. Showman à sa façon, joueur charis­ma­tique qui a fait un bien énorme au tennis. Gentil. Del Potro. Et le GOAT bien sûr pour forcé­ment c’est Novak Djokovic. Encore une fois, il ne faut pas couper ça au montage, mais pour moi ce sont les trois GOATs. On ne peut pas les séparer. Parce qu’en fait, les trois ont plus que marqué quoi. C’est‐à‐dire que je sais qu’à chaque fois les gens veulent en mettre un seul. Mais fran­che­ment les trois, on parle bien de Rafa, Roger et Novak, c’est Monsieur Tennis quoi. Donc je sais, c’est un peu comme dit : ‘Ouais mais regarde Messi‐Ronaldo’. Non, vrai­ment, là c’est les trois exceptionnels. »