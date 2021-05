En confé­rence de presse ce vendredi lors du média day, Gaël Monfils s’est exprimé sur le retour de Roger Federer. Les deux hommes se sont entrainés ensemble le week‐end dernier. Le Français s’est dit impres­sionné par le Maestro et pense qu’il peut réaliser une belle perfor­mance à Roland Garros.

« Il est telle­ment fort, telle­ment talen­tueux. J’ai trouvé qu’en très peu de temps, en 2 jours, son niveau de jeu s’était super élevé. J’ose imaginer, avec encore un peu plus de temps, qu’il va reprendre vrai­ment le rythme et le tempo. Je pense qu’il a surtout envie de bien faire. S’il vient ici, c’est qu’il se sent quand même bien pour faire quelque chose de très bien. Je suis aussi impa­tient que vous de voir comment il va gérer cela. C’est inté­res­sant de voir comment une légende comme lui va gérer tout cela, toutes ces ques­tions, que tout le monde se pose. De mon point de vue de sportif, ce que j’ai vu en un weekend, c’était déjà extra­or­di­naire. Je pense bien qu’il va être quand même pas facile à aller cher­cher, pour pas mal de personnes ici.»