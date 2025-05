Battu par Draper en 4 manches en ayant produit un tennis très sédui­sant par moments, Gaël n’est pas si loin des meilleurs comme il l’a précisé. C’est bien pour cela qu’il se voit encore conti­nuer un peu.

« L’année prochaine, je sais que je jouerai quoi qu’il arrive. Je l’ai dit. C’est une évidence.Il y a une ques­tion que je me suis posée. Franchement, j’ai trouvé que Jo, et encore plus Richard, je trouve que c’est dur d’ar­rêter à Roland. Je trouve que c’est dur, parce que géné­ra­le­ment, quand tu arrêtes, c’est que tu es quand même moins au niveau. Les deux, ils ont quand même fait un super dernier match. Et ça, fran­che­ment, chapeau à Jo et à Richard. Même Gilles, c’était un peu son dernier Roland, entre guille­mets, il avait quand même battu Carreño. C’était incroyable. J’ai quand même l’im­pres­sion que si moi je pousse un peu plus loin, cela va être un peu compliqué, quand même. Honnêtement, sincè­re­ment, comme je me sens physi­que­ment, pour l’ins­tant, je ne dirais pas que c’est mon dernier Roland. C’est plus dans la tête, ce que j’ai envie de faire, plus avec moi même. Ce sera en fonc­tion forcé­ment de mes envies, des sacri­fices que je fais.

De vote envoyé spécial à Roland‐Garros