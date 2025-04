À Roland‐Garros, où Rafael Nadal a écrit les plus belles pages de sa carrière, un hommage sera rendu le 25 mai prochain. Pour Monica Puig, des choses encore plus grandes, attendent le roi de la terre battue à la Porte d’Auteuil.

« C’est sa maison. Je ne serais pas surprise qu’à l’avenir, on construise un stade qui porte son nom. Il le mérite. Non pas en raison du joueur qu’il était, mais en raison du type de personne qu’il est. J’ai l’im­pres­sion qu’il est très respecté. Et quand on parle de concur­rents féroces, il est le plus féroce d’entre eux. C’est très beau à dire et j’es­père que nous le verrons présent dans les tribunes pour de nombreux matches », a estimé la cham­pionne olym­pique de 2016 dans The Inside‐In Tennis Podcast.