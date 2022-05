Patrick Mouratoglou assume ses respon­sa­bi­lités. Après l’éli­mi­na­tion préma­turée de Simona Halep à Roland‐Garros, dès le 2e tour, l’en­traî­neur fran­çais a démontré toute l’exi­gence qu’il avait envers lui‐même avec ce message publié sur son compte Instagram.

« J’ai toujours été fier de mes succès avec mes joueurs, mais je dois aussi recon­naître quand je ne fais pas assez bien mon travail. Les résul­tats que nous avons obtenus le mois dernier à Madrid, Rome et Roland‐Garros sont insuf­fi­sants pour quel­qu’un du calibre de Simona et j’en prends l’en­tière respon­sa­bi­lité. Elle est entiè­re­ment dévouée, motivée, elle donne tout sur chaque balle. C’est une cham­pionne – son palmarès parle de lui‐même. J’attends beau­coup mieux de moi‐même et je tiens à présenter mes excuses à ses fans qui l’ont toujours soutenue. »