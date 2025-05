Consultant le temps de la quin­zaine de Roland‐Garros pour France Télévision, Patrick Mouratoglou a eu des mots très élogieux pour Richard Gasquet, tout juste retraité des courts, après sa défaite contre Jannik Sinner au deuxième tour.

Pour l’en­traî­neur fran­çais, la carrière de l’an­cien 7e joueur mondial est une réus­site, alors qu’il a dû faire face à la pres­sion des médias, dès son plus jeune âge. Vu comme un prodige de la petite balle jaune, il faisait la Une de Tennis Magazine à tout juste neuf ans.

« On revient à un poten­tiel, mais ça reste un poten­tiel, de dire que quel­qu’un va être un cham­pion, comme on a pu dire récem­ment de Carlos Alcaraz, qu’il va être le plus grand de tous les temps. Attendez, il a quatre Grand Chelems à 20 ans (22 ans NDLR), c’est excep­tionnel, mais entre ça et être le plus grand de tous les temps, il y a un monde. De même que dire à un enfant de 9 ans qu’il est un génie et qu’il est l’avenir du tennis, c’est beau­coup trop tôt et c’est mettre une pres­sion sur leurs épaules qui fina­le­ment les desserts. Donc c’est pour ça que je dis que c’est impor­tant de se remettre en ques­tion. L’intérêt de tout le monde, c’est quand il y a un jeune fran­çais qui joue très bien et qui a un très bon poten­tiel, c’est de le préserver au maximum pour qu’il puisse exprimer son talent. Et si on lui met un sac à dos de 100 kilos sur les épaules dès 9 ans, dès 10 ans, ou même dès 18 ans, alors qu’il n’a encore rien réalisé, on les handi­cape. Richard l’a très bien exprimé, c’est une pres­sion à laquelle il a vécu extrê­me­ment tôt et qui forcé­ment a eu une influence capi­tale sur sa manière d’aborder sa carrière et de se protéger aussi alors qu’il était à un âge où il n’a pas lieu de se protéger. Il a lieu norma­le­ment à cet âge‐là, c’est pour se déve­lopper, c’est pour exprimer sa passion du tennis. Compte tenu de ça, il a fait une carrière remarquable. »