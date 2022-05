Sur le plateau de France TV, Patrick Mouratoglou a volé au secours de Novak Djokovic, hué par une partie du public à son entrée sur le Suzanne‐Lenglen, ce samedi après‐midi. Comme Alex Corretja, l’en­traî­neur fran­çais ne comprend pas que des spec­ta­teurs puissent venir assister à un match pour siffler un si grand joueur.

« Cela n’a aucun sens de siffler Djokovic. Si on ne l’aime pas, on a le droit pas venir, c’est auto­risé. Mais quand on vient regarder le match, on doit appré­cier ces spor­tifs excep­tion­nels, le spec­tacle qu’il nous donne et les encou­rager. C’est le minimum. Mais bon, ce sont proba­ble­ment les mêmes qui, sur les réseaux sociaux, insultent les gens gratui­te­ment », a lâché Mouratoglou.