« Tu veux vrai­ment conti­nuer avec la dame ici ou tu veux changer d’arbitre ? », a demandé à la surprise géné­rale Hubert Hurkacz à Grigor Dimitrov lors de leur oppo­si­tion en huitièmes de finale à Roland‐Garros dimanche. Sur le plateau de France Télévision ce lundi, Patrick Mouratoglou est revenu sur cette séquence étonnante.

« Je n’avais jamais vu un joueur en cours de match demander le chan­ge­ment de l’ar­bitre. Ce n’est pas classe. Et en plus, il n’y avait aucune raison objec­tive. Il y a eu un seul problème dans le match qui est cette balle liti­gieuse et en plus l’ar­bitre avait raison. Dimitrov, très ami avec Hurkacz, lui a dit que la balle était faute donc il avait toutes les raisons de le croire. Je pense qu’il a perdu pied dans ce match. C’est un gars plutôt sympa en plus. Il a perdu ses moyens et fait une fixa­tion sur l’ar­bitre en pensant qu’elle était contre lui. »