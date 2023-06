Consultant pour France Télévision durant toute la quin­zaine et présent ce jeudi sur la terrasse après l’éli­mi­na­tion de ses deux joueurs lors de la journée de mercredi (Cori Gauff face à Iga Swiatek et Holger Rune face à Casper Ruud), Patrick Mouratoglou est revenu avec honnê­teté sur la défaite du Danois ce mercredi soir. Une défaite logique étant donné son début de match catastrophique.

« Effectivement, Holger n’a pas passé un bon moment hier (mercredi) et moi non plus d’ailleurs. Il n’a pas démarré le match comme il le fallait, il est passé complè­te­ment à côté des deux premiers sets. Donc quand il s’est mis à jouer, il était déjà mené deux sets à rien. Et le match s’est beau­coup équi­libré, je pense que les deux derniers sets ont été de très bonnes qualités. Et fina­le­ment, il y a eu match, le match était équi­libré, cela a donné un set partout sauf que Ruud avait déjà gagné les deux premiers très faci­le­ment, donc le match s’est terminé comme cela. C’est déce­vant parce qu’on aurait voulu voir un bon combat du début jusqu’à la fin, mais bon, ce combat n’a jamais eu lieu parce qu’on ne peut pas se permettre, en quarts de finale de Grand Chelem, de perdre deux sets parce qu’on n’y est pas. Donc il y aura beau­coup à apprendre de ce match. »