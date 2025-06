Le débat sur la night session de Roland‐Garros n’a pas fini de faire parler. Patrick Mouratoglou, qui s’était déjà exprimé à ce sujet sur le plateau de France Télévisions, en a remis une couche en expli­quant plus en profon­deur sa position.

Selon l’an­cien entraî­neur de Serena Wiliams, le format en cinq sets joue pour beau­coup dans la program­ma­tion, en plus du désir de plaire à un public exigeant, qui paie pour voir le meilleur match avec les plus grandes têtes d’affiche.

« Les personnes qui se plaignent qu’il n’y ait pas de matchs fémi­nins dans la session de nuit, je pense que c’est injuste pour Roland‐Garros. Pourquoi ? Tout d’abord, les matches de jour sont plus visibles que les matches de nuit, car ils sont diffusés à la télé­vi­sion natio­nale. L’audience est énorme par rapport aux plate­formes, il est donc préfé­rable pour le tennis féminin d’être exposé le jour plutôt que la nuit. Lorsque vous êtes direc­teur de tournoi, vous devez satis­faire les fans et faire de bonnes affaires, c’est votre travail. Il n’y a qu’un seul match le soir, et s’il s’agit d’un match féminin, cela peut être 6–1, 6–1 en une heure. C’est un fait que les hommes jouent cinq sets et les femmes trois, il faut en tenir compte. Lorsqu’ils achètent un billet pour la soirée, ils veulent voir une super­star. Chez les femmes, il y a Coco [Gauff], [Aryna] Sabalenka, mais on ne peut pas comparer le public de Sabalenka à celui de [Carlos] Alcaraz ou de Novak [Djokovic]. La plupart des gens qui vont dans les stades ne sont pas de grands fans de tennis – ils veulent rentrer chez eux et dire ‘j’ai vu Djokovic’ ou ‘j’ai vu Alcaraz’. S’ils reviennent et disent ‘j’ai vu Swiatek’, ce n’est pas la même chose. » Des propos relayés par Tennis 365.