Alors que l’édition 2026 de Roland‐Garros vient de débuter ce dimanche et que Novak Djokovic fait encore et toujours partie des favoris alors qu’il vient d’avoir 39 ans, Patrick Mouratoglou a expliqué pourquoi un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe sur la terre battue parisienne s’annonçait compliquée.
« Le problème que je vois avec la victoire de Novak à Roland‐Garros, c’est sa condition physique. Combien de matchs difficiles peut‐il enchaîner sans avoir de problèmes physiques ? C’est arrivé souvent l’an dernier. Il a atteint les quatre demi‐finales des tournois du Grand Chelem et à chaque fois, il n’était pas à 100 % de ses capacités. Et lors des matchs les plus difficiles, si vous n’êtes pas au meilleur de votre forme physique, cela devient trop difficile. Le tirage au sort est donc très important pour lui. S’il est déjà fatigué lorsqu’il devra affronter Fonseca, ce qui sera un match difficile, que va‐t‐il se passer contre Ruud ? Et s’il parvient à gagner celui‐ci, il va être épuisé. Le plus important pour lui, ce sont les premiers tours. Il doit dépenser le moins d’énergie possible. Donc, gagner en trois sets secs. C’est le plus important pour lui. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 18:08