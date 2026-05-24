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Mouratoglou : « Il y a un problème pour Novak Djokovic s’il veut remporter Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Alors que l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros vient de débuter ce dimanche et que Novak Djokovic fait encore et toujours partie des favoris alors qu’il vient d’avoir 39 ans, Patrick Mouratoglou a expliqué pour­quoi un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe sur la terre battue pari­sienne s’an­non­çait compliquée. 

« Le problème que je vois avec la victoire de Novak à Roland‐Garros, c’est sa condi­tion physique. Combien de matchs diffi­ciles peut‐il enchaîner sans avoir de problèmes physiques ? C’est arrivé souvent l’an dernier. Il a atteint les quatre demi‐finales des tour­nois du Grand Chelem et à chaque fois, il n’était pas à 100 % de ses capa­cités. Et lors des matchs les plus diffi­ciles, si vous n’êtes pas au meilleur de votre forme physique, cela devient trop diffi­cile. Le tirage au sort est donc très impor­tant pour lui. S’il est déjà fatigué lors­qu’il devra affronter Fonseca, ce qui sera un match diffi­cile, que va‐t‐il se passer contre Ruud ? Et s’il parvient à gagner celui‐ci, il va être épuisé. Le plus impor­tant pour lui, ce sont les premiers tours. Il doit dépenser le moins d’énergie possible. Donc, gagner en trois sets secs. C’est le plus impor­tant pour lui. »















Publié le dimanche 24 mai 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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