Alors que l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros vient de débuter ce dimanche et que Novak Djokovic fait encore et toujours partie des favoris alors qu’il vient d’avoir 39 ans, Patrick Mouratoglou a expliqué pour­quoi un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe sur la terre battue pari­sienne s’an­non­çait compliquée.

« Le problème que je vois avec la victoire de Novak à Roland‐Garros, c’est sa condi­tion physique. Combien de matchs diffi­ciles peut‐il enchaîner sans avoir de problèmes physiques ? C’est arrivé souvent l’an dernier. Il a atteint les quatre demi‐finales des tour­nois du Grand Chelem et à chaque fois, il n’était pas à 100 % de ses capa­cités. Et lors des matchs les plus diffi­ciles, si vous n’êtes pas au meilleur de votre forme physique, cela devient trop diffi­cile. Le tirage au sort est donc très impor­tant pour lui. S’il est déjà fatigué lors­qu’il devra affronter Fonseca, ce qui sera un match diffi­cile, que va‐t‐il se passer contre Ruud ? Et s’il parvient à gagner celui‐ci, il va être épuisé. Le plus impor­tant pour lui, ce sont les premiers tours. Il doit dépenser le moins d’énergie possible. Donc, gagner en trois sets secs. C’est le plus impor­tant pour lui. »































