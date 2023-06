Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram et inti­tulée « je n’ai jamais vu ça à Roland‐Garros », Patrick Mouratoglou, entraî­neur de deux joueurs encore en lice (Holger Rune et Cori Gauff), parle des condi­tions parti­cu­lières de lors de la première semaine de cette édition 2023.

« La première semaine de Roland‐Garros ressemble à une deuxième semaine de Roland‐Garros. La météo. Je n’ai person­nel­le­ment jamais connu ça. Nous n’avons pas eu un seul jour de pluie, il fait chaud. Il y a deux consé­quences. Les courts sont un peu plus glis­sants parce qu’ils sont secs. Et la deuxième, c’est le rythme et la rapi­dité du jeu même si c’est compensé par les balles de cette année », a constaté le coach français.