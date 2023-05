Patrick Mouratoglou ne s’in­quiète pas plus pour Rafa, même si celui‐ci a du faire l’im­passe sur Rome et qu’il arri­vera à Paris avec pas un seul match sur terre et qu’il n’a pas rejoué de manière offcielle depuis janvier.

« Personne n’a fait ce qu’il a fait sur terre battue ou à Roland Garros. C’est son tournoi depuis si long­temps main­te­nant. Lorsqu’il atteint la 2ème semaine, il n’est pas imbat­table car personne ne l’est, mais Rafa est proche de cette idée. Le favori est Rafa, le 2ème favori est Djokovic et le 3ème est Carlos Alcaraz”