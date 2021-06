Patrick Mouratoglou est l’un des premiers à avoir décou­vert le poten­tiel de Stefanos Tsitsipas. Il a pris très tôt le Grec sous son aile. Membre de son académie, le fina­liste de Roland Garros consi­dère d’ailleurs le Français comme un gourou.

Sur son compte Facebook, Mouratoglou a réagi à la défaite en finale de « Tsitsi ». Il estime que son poulain va beau­coup apprendre de ce match, au scénario cruel pour lui.

« Le tennis est brutal. Nous devons l’ac­cepter. Le plus impor­tant est de toujours apprendre, et grandir, et c’est ce que tu fais si bien. Quoi qu’il arrive, que tu gagnes – et tu as beau­coup gagné ces derniers mois – ou que tu perdes, comme aujourd’hui, tu trouves toujours un moyen d’en tirer des leçons et tu t’améliores. Nous sommes tous très fiers de toi. »