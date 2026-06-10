Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou est revenu sur la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros. Selon lui, l’Italien s’est avant tout incliné sur le plan mental en se plaçant constamment dans la position du poursuivant.
« Oui, ce fut un match en cinq sets. Oui, le scénario était incroyable, avec des rebondissements, mais si l’on analyse vraiment la finale de près, Zverev ne pouvait pas la perdre. Les joueurs ont connu tellement de hauts et de bas, et c’est compréhensible car l’enjeu émotionnel de ce match était énorme. Je pense que Cobolli s’est inconsciemment mis en position d’infériorité face à Zverev tout au long du match. Comment ? Il a littéralement cédé le premier set, il n’était pas dans le coup. Puis il est revenu à un set partout. Le troisième set est très serré, puis 5–4. Cobolli rate complètement son jeu et cède le troisième set ; une fois de plus, il est en position d’infériorité. Puis il remporte le quatrième set, et il est complètement absent tout au long du cinquième. Il n’a jamais, jamais mené tout au long du match. Une finale de Grand Chelem, c’est quelque chose qu’il faut aller chercher. Personne ne va vous l’offrir. Les deux joueurs se battent pour leur survie, et quand vous envoyez le message que vous préférez que l’autre mène tout le temps, vous envoyez le message que vous n’allez pas vous battre pour la victoire. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 12:26