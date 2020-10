Nos confrères de l’Equipe, on eu la très bonne idée d’interroger Patrick Mouratoglou qui connait bien le joueur grec. On rappelle à ce sujet que Stefanos vit à l’académie Mouratoglou où il a un appartement. « Il est vraiment investi. Il est à 200 %, il ne pense qu’à ça. Il est complètement habité. Faire une demi-finale en Grand Chelem, c’est un échec pour lui mais ce n’est pas du tout du melon. Il se ne prend pas pour un autre. Pour lui c’est la victoire ou rien. J’ai une anecdote qui m’avait frappé dans le bon sens du terme. Quand il fait sa première demi-finale en Grand Chelem en Australie en 2019, il bat quand même Roger Federer et il perd contre Rafa, je le vois le lendemain à 8 heures, il est détruit. J’ai vu un mec effondré, comme s’il avait perdu au 1er tour.Ce n’tar pas du cinéma, il était anéanti »