A l’oc­ca­sion de l’ou­ver­ture de son centre en Grèce, le coach de Serena a donné une inter­view à l’agence PA. Il y analyse le poten­tiel de sa joueuse et notam­ment pour la prochaine grande échéance, à savoir Roland‐Garros. Selon Patrick, tout est possible si Serena arrive affutée : « Elle a fait un effort énorme avant l’Open d’Australie et était très en forme. C’est donc quelque chose que nous voulons vrai­ment garder et conti­nuer à améliorer parce que c’est une clé, et ça va être encore plus une clé sur la terre‐battue. Je pense qu’elle peut vrai­ment très bien jouer sur cette surface. Chaque rallye est un combat. Mais je pense que si elle est vrai­ment, vrai­ment prête, physi­que­ment à 100%, alors elle peut aussi être très dange­reuse. Le niveau est élevé mais je crois toujours que, lorsque Serena est à 100% au sommet de sa forme physique, elle peut gagner n’im­porte quel tournoi du Grand Chelem »