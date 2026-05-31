« Ce n’était vrai­ment pas à cause de la chaleur. Les condi­tions étaient tout à fait accep­tables pour jouer. C’était juste moi aujourd’hui (…) Je n’ai pas bien dormi et je ne me sentais pas bien au réveil », a déclaré Jannik Sinner après s’être tota­le­ment effondré physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo (56e mondial).

L’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou fait partie des obser­va­teurs n’ayant pas été convaincu par les expli­ca­tions du numéro 1 mondial.

« Tout le monde a été extrê­me­ment surpris, c’est le moins qu’on puisse dire, par la défaite de Jannik à Roland‐Garros. Pour moi, c’est à 100 % un problème mental. Le véri­table message que je retiens de sa confé­rence de presse, c’est qu’il ne veut pas que ses adver­saires sachent qu’il a une faiblesse à ce niveau‐là. Il a en fait une grande faiblesse, qui est sa résis­tance à la chaleur et à l’humidité extrêmes. Quand les deux sont réunies, c’est encore pire. Ce n’est pas la première fois que ça arrive. C’est arrivé à Shanghai. Il a dû aban­donner en cours de match parce qu’il avait des crampes dans tout le corps. Il a failli perdre à l’Open d’Australie. Il avait de très fortes crampes, mais ils ont fermé le toit, mis la clima­ti­sa­tion, et il a fina­le­ment gagné. Je comprends qu’il ne veuille pas le dire. Il ne veut proba­ble­ment pas que son adver­saire pense que, quand il fait très chaud, s’il joue contre Jannik, il a une chance. C’est un vrai sujet pour Jannik. Maintenant, il doit se concen­trer sur Wimbledon, mais juste après, ce sera l’American Swing. Des condi­tions extrêmes. La chaleur et l’hu­mi­dité sont terribles. Et c’est souvent le cas à l’US Open aussi. »