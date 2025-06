Jannik Sinner est impi­toyable. Après avoir vu le retour de Carlos Alcaraz dans ce deuxième set de la finale de Roland‐Garros, l’Italien a enfoncé un peu plus le clou en rempor­tant un jeu décisif de très haut niveau.

Invité à réagir sur ce score de 2 sets à rien en faveur de l’Italien, Patrick Mouratoglou a pointé du doigt le niveau de jeu trop fluc­tuant de l’Espagnol.

« Il peut s’en vouloir Carlos parce qu’il a vrai­ment été dans un temps faible beau­coup trop long. Il break le premier dans le premier set et à partir de ce moment‐là, il y a vrai­ment eu une cassure et il a vrai­ment été très en dessous de son niveau habi­tuel pendant quasi­ment un set, jusqu’à 5–3 dans le deuxième. D’un coup, il s’est mis à jouer et on a vu complè­te­ment un autre joueur. Cela doit être frus­trant pour lui car il sait à quel point il peut bien faire s’il est à 100%. »