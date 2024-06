Sur le plateau de France Télévision, où il officie en tant que consul­tant pendant la quin­zaine, Patrick Mouratoglou a analysé la victoire en cinq sets de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros.

« Ce qui est très impres­sion­nant, c’est qu’il ne pouvait pas faire pire, il ne pouvait pas se sentir plus mal sur le court et pour­tant, il finit quand même par battre le futur numéro 1 mondial (Sinner le sera lundi, ndlr). C’est quand même phéno­ménal et ce n’est pas la première fois. J’ai vu plusieurs fois Alcaraz dans des matchs où il se sentait mal, où il ne jouait pas bien, où il était tendu et quasi­ment à chaque fois, c’est lui qui sort vain­queur. Ça montre les ressources mentales incroyables qu’il a. Il a fina­le­ment réussi à jouer son meilleur tennis mais il a fallu beau­coup de temps pour le trouver. Il est passé par tous les états et pas souvent des bons états. Je n’aurais pas imaginé qu’il soit dans un tel état émotionnel car il avait déjà affronté Sinner huit fois, en jouant du très bon tennis », a déclaré le coach d’Holger Rune.