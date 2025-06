Si malgré sa défaite en trois sets, Novak Djokovic a réalisé à 38 ans une très grosse perfor­mance contre la « machine » Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros, son atti­tude très calme a inter­pellé Patrick Mouratoglou, consul­tant pour France Télévisions.

« Pendant le match, j’avais un senti­ment bizarre. J’y ai repensé beau­coup après le match. Il y a quelque chose qui ne m’a pas frappé sur le moment mais après coup. Je n’ai pas reconnu Novak en termes d’at­ti­tude pendant le match. Il a toujours été là pour gagner, c’est le plus grand de tous les temps. Il a toujours eu cette espèce de hargne, qu’il expri­mait vrai­ment par son atti­tude sur le court. Il était souvent dur avec son box, il était nerveux, il cassait des raquettes. Pas systé­ma­ti­que­ment mais tout au long de sa carrière, cette hargne, il l’ex­pri­mait de cette manière‐là. Hier, il n’était pas comme ça du tout, a estimé le coach fran­çais qui est allé plus loin.

Je pense vrai­ment qu’il y a un ressort qui est cassé. Il a fait un très grand match. Son niveau de jeu, je ne vois pas de diffé­rence par rapport à avant. Par contre, ce refus de perdre, de ressort pour gagner, qui était telle­ment fort avant et qui a fait de Djokovic Djokovic, hier, je ne l’ai pas senti. Il respecte tous ses adver­saires mais il ne peut pas se voir perdre. Il s’est toujours vu capable de gagner et hier je n’ai pas vu ça. C’est unique­ment une ques­tion de moti­va­tion, il n’a plus cette raison de jouer qui l’ani­mait qui était d’être le meilleur. »