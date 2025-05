Trop fort pour Corentin Moutet, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 6–2, 7–6), Novak Djokovic a été soigné pour des ampoules au pied durant le deuxième set.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de France TV, Patrick Mouratoglou a expliqué que le Serbe payait peut‐être un manque de rythme ces dernières semaines.

« Sans mauvais esprit, il n’est plus habitué à jouer autant de match, Novak. Il vient d’en­chaîner une victoire en tournoi plus deux matchs en Grand Chelem, ça fait bien long­temps qu’il n’a pas enchaîné autant de matchs. Peut‐être que ses pieds ne sont plus habi­tués mais ça va revenir très vite je pense. »