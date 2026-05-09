La tension est montée d’un cran entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Quelques jours après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, interrogés à ce sujet en conférence de presse à Rome, n’ont pas écarté la possibilité d’un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
Dans une vidéo Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situation actuelle et pris la défense des joueurs.
« Les joueurs gagnent beaucoup d’argent dans les tournois du Grand Chelem, mais ils en veulent toujours plus – et ils ont leurs raisons. Dans cette vidéo, je vous livre mon point de vue sur la crise qui sévit en coulisses… et elle est loin d’être terminée, écrit Patrick Mouratoglou avant de développer.
Cette année, le gagnant de Roland‐Garros gagnera 2,8 millions d’euros. Ceux qui perdent dès le premier tour gagneront 87 000 euros. C’est difficile de comprendre pour les fans que les joueurs, qui gagnent beaucoup d’argent, veulent plus. Et je comprends ça. La vraie question n’est pas combien d’argent ils gagnent. La vraie question est comment l’argent est distribué. Ce dont les joueurs se plaignent, c’est le fait que les organismes de gouvernement ne donnent pas un haut pourcentage de l’argent qu’ils génèrent. Les Grands Chelems donnent en revanche aux joueurs entre 13% et 15% de ce qu’ils font. L’ATP et WTA, environ 22%. Il y a donc un grand écart.. Et ce que l’ATP et WTA donnent, c’est beaucoup moins que dans d’autres sports. C’est pour ça que les joueurs ne sont pas heureux. Le problème que je vois aussi, c’est que la plupart de l’argent que les instances donnent revient à une très très petite proportion de joueurs. Ce n’est pas normal que dans un sport comme le tennis qu’un gars qui est en 150e mondial ne puisse pas vivre de son métier. C’est complètement un scandale. »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 17:42