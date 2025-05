De passage il y a quelques jours dans l’émis­sion C à Vous, diffusée sur France 5, Patrick Mouratoglou a été inter­rogé sur le fameux record de 14 Roland‐Garros remportés par Rafael Nadal.

Et si l’en­traî­neur fran­çais estime qu’il ne sera proba­ble­ment jamais battu, il ne faut cepen­dant jamais dire jamais.

'Beaucoup pensent que c'est le plus grand exploit sportif, tous sports confondus. Penser que quelqu'un va le battre, c'est diffi­cile. C'est un monstre menta­le­ment. Il gagnait ses matchs avant même de rentrer sur le court'



« Vous savez, on ne sait jamais. Les chances que quel­qu’un batte ce record sont quasi­ment nulles aujourd’hui mais si on se rappelle bien, quand Pete Sampras a gagné 14 Grands Chelems, tout le monde du tennis a dit : ‘ce record ne sera jamais battu’. La géné­ra­tion d’après, il y a trois joueurs (Federer, Nadal et Djokovic) qui l’ont battu, et en plus à plate couture. Gagner 14 fois Roland‐Garros, cela paraît complè­te­ment surréa­listes et beau­coup pensent que c’est même le plus grand exploit sportif, tous sports confondus. »