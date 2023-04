Au cours du dernier épisode de l’émission « Eye of the Coach », produite par Tennis Majors, Patrick Mouratoglou estime que le prochain Roland‐Garros (28 mai au 11 juin 2023) s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment « ouvert » et « exci­tant ». Pour une raison assez simple : l’in­cer­ti­tude autour de Rafael Nadal, absent depuis son élimi­na­tion et sa bles­sure au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier contre Mackenzie McDonald.

« Si on regarde en arrière, il n’y avait pas beau­coup de suspens. On se doutait plus ou moins que Nadal allait gagner. Je ne dis pas qu’il ne va pas gagner cette année. Il peut encore gagner mais il vieillit, il est de plus en plus blessé et c’est de plus en plus diffi­cile. Sa prépa­ra­tion n’est jamais aussi bonne que ce qu’il souhaite. C’était la même chose l’année dernière et il a quand même réussi à gagner. Il avait telle­ment de marge et sa marge est de moins en moins impor­tante. Et d’un autre côté, vous avez d’autres joueurs qui sont très dange­reux. Bien sûr Alcaraz qui est excellent sur terre battue et qui joue de mieux en mieux. Vous avez Novak dont le niveau n’a pas baissé. Stefanos, qui a déjà atteint la finale et qui joue toujours très bien sur terre battue. Sinner, Rune qui progresse beau­coup et qui aime jouer sur terre battue. Et je ne parle même pas des Rublev et compa­gnie. Je ne dis pas qu’ils peuvent battre Rafa mais il faut prendre en compte le fait que Rafa, main­te­nant et plus que jamais, peut devoir faire face à plusieurs matchs diffi­ciles et fati­gants à la suite. On peut sentir qu’il y a plusieurs joueurs qui pour­raient créer la surprise. »