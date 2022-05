En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Rafael Nadal, Corentin Moutet a été très clair sur le niveau de l’homme aux 13 Roland‐Garros, dont l’état de forme et la bles­sure au pied gauche ont beau­coup fait parler depuis sa défaite contre Denis Shapovalov à Rome il y a deux semaines.

« Ne vous inquiétez pas. Il est bien. Après, il n’y a que lui qui peut le savoir. En tout cas, il est là, il est présent, c’est toujours Nadal. Je pense qu’il n’a plus à faire ses preuves à Paris pour montrer qu’il est en forme, a constaté le Français qui affron­tait son idole de jeunesse pour la première fois. Il est super puis­sant, et surtout il a une balle qui gicle beau­coup, elle rebondit super haute. Ce qui est impres­sion­nant aussi, c’est la manière dont il se sort à chaque fois des échanges, en défense, sur des amor­ties que je lui ai faites, sur des défenses où il fait jouer plein de balles en plus, que plein d’autres joueurs ne font pas, ou vont rater. Cela rend le match très intense et très physique. »