Seul joueur fran­çais qualifié en huitièmes de finale dans le tableau masculin, Corentin Moutet va affronter Jannik Sinner pour la première fois, en n’ayant pas l’in­ten­tion de déroger à ses prin­cipes. Il s’est exprimé en confé­rence de presse sur ce défi à venir qui aura lieu dimanche.

Journaliste : « Tu vas jouer contre Jannik Sinner, un italien. Penses‐tu que tu es capable de le rendre fou comme tu le fais parfois ? Quand tu joues avec tout le soutien de ton public, et ton tennis est assez diffé­rent du tennis des autres. À quoi t’attends‐tu de ce match ? »

Moutet : « Rendre les gens fous, ce n’est pas mon premier objectif (sourire) J’essaie de jouer mon jeu. Je ne sais pas ce que tu veux dire par‐là, mais oui, tennis­ti­que­ment, c’est une bonne qualité. Je vais jouer mon jeu, je n’ai jamais joué contre lui. On ne s’est jamais entraîné ensemble. C’est une première fois pour moi. Je le rencontre pour la première fois. C’est un grand joueur, je l’ai beau­coup regardé jouer, il est très agressif. C’est le numéro 2. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, et peut‐être le meilleur actuel­le­ment. On va voir comment ça se passe. »