Corentin Moutet avait de quoi être dépité après sa défaite au premier tour, en cinq sets (18-16) et 6h de jeu. Pourtant, arrivé en conférence de presse quelques minutes seulement après cette désillusion, celui qui habite à trois minutes de Roland Garros a tenu à rendre hommage à son adversaire italien.

« J’aurai préféré que ça dure un peu moins longtemps parce que perdre après 6 heures de jeu ce n’est pas évident, » a d’abord lancé le 71e mondial. J’aurai volontiers joué une heure de plus pour essayer de l’emporter. Ça se joue sur des détails, sur des fautes directes bêtes, sur pleins de choses. Il m’a posé beaucoup de problème avec son jeu, et même s’il sort des qualifications, il n’y a aucune honte à perdre. Il y a surtout de la déception mais il a gagné, il a tenu dans la tête et physiquement, donc bravo à lui », a sobrement commenté le Français.