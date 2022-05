Tombeur de Stanislas Wawrinka, Corentin Moutet s’offre le droit d’af­fronter au 2e tour de Roland‐Garros son idole de jeunesse, Rafael Nadal. D’abord hési­tant, le Français s’est livré à quelques confi­dences en confé­rence de presse qui montrent à quel point il était fan du Majorquin.

« Vous allez vous en servir après pour les gros titres, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais quand j’étais petit, j’ai dormi avec son débar­deur de Roland ! J’étais vrai­ment petit, ne m’af­fi­chez pas comme si j’avais 14 ou 15 ans…Non, non ! Je ne sais plus quel âge j’avais. J’imitais son service. Quand on est petit, on a besoin d’avoir des idoles, s’iden­ti­fier à des gens, et donc moi, qui étais gaucher, c’était mon inspi­ra­tion. Quand on est petit, on essaie de repro­duire. J’ai imité son service, son coup droit, j’ai tout imité jusqu’au moment où j’ai décidé de faire ce qui marchait le mieux pour moi, et ce n’était certai­ne­ment pas de l’imiter ! »