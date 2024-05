Coco a encore mis le feu sur le Simonne Mathieu, il se réserve aussi le droit d’uti­liser un coup qu’il maitrise bien, le service à la cuillère.

« Pour moi, c’est un coup un peu comme un autre à vrai dire. Pourquoi on ne pour­rait pas servir par le bas ? On peut servir par le haut. On peut faire des amor­ties, pour­quoi on ne peut pas le faire au service ? Je trouve que c’est un coup comme un autre tant qu’il reste perfor­mant et que ce n’est pas pour se moquer de l’adversaire. Je le fais pour gagner le point à chaque fois quand j’estime que c’est le bon coup à jouer. Je n’ai pas grand‐chose à dire là‐dessus. Il faudrait que je regarde mes statis­tiques, mais je gagne beau­coup de points quand je l’ai fait. Si c’était l’in­verse et que j’en perdais plus que j’en gagnais, j’au­rais arrêté de le faire. Pour moi, c’est une manière autre de gagner un point. Je m’en sers du coup »