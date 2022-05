Corentin et Rafa ont presque fini leur match en même temps.

D’un côté l’Espagnol a déroulé, de l’autre Corentin a pris son temps en fati­guant un Stan encore trop lent sur l’ocre.

Variant son jeu, ne donnant fina­le­ment jamais la même balle au Suisse, Corentin a épuisé son adver­saire surtout dans ces condi­tions humides où la terre est encore plus lente et la balle plus lourde.

Plus agile et rapide, le Parisien s’im­pose donc presque logi­que­ment en 4 manches (2–6, 6–3, 7–6, 6–4).

Il retrou­vera Rafael Nadal au 2ème tour pour un match de gala, un match de gauchers qui devrait enflammer le central.