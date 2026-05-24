En conférence de presse à Roland‐Garros, où il affrontera le Tchèque Vit Kopriva (63e mondial) au premier tour, Corentin Moutet a été interrogé sur le forfait de Carlos Alcaraz et les difficultés liées à un retour après une blessure au poignet.
Le Français sait de quoi il parle. En 2023, lui aussi avait été confronté à une blessure au poignet, au point d’adapter totalement son jeu pendant plusieurs mois, notamment en utilisant un revers à une main le temps de sa guérison.
Corentin Moutet : « C’est difficile de revenir de n’importe quelle blessure, ce n’est jamais souhaitable pour un joueur. Après, pour chaque blessure, même si c’est la même, cela peut être la même pathologie, chacun récupère de manière différente, chacun s’investit aussi de manière différente dans la réathlétisation. C’est dur. Après, c’est dur de savoir exactement quel joueur a quelle blessure, parce qu’on n’est jamais dans l’intimité, on n’est jamais dans leur équipe, on ne connaît jamais les vraies raisons. Après, ce n’est pas mon rôle de parler des autres joueurs. Je pense qu’il y a assez…«
Q. « C’est juste pour la blessure…«
Corentin Moutet : « C’est pour cela que je dis ça dans le sens où je ne peux pas donner mon avis sur lui. Je pense qu’il est assez bien entouré, assez professionnel pour gérer au mieux ses difficultés. Moi, cela a mis du temps, cela a mis un an et demi à refaire des revers comme avant. Voilà. Après, j’ai réussi à jouer pendant ce temps. Comme je disais, on essaie tous, à notre manière, de trouver la meilleure solution pour sortir le plus de positif d’une situation pas favorable, et c’est ce que j’ai essayé de faire. Après, je lui souhaite en tout cas le meilleur, évidemment. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 10:55