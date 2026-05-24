En confé­rence de presse à Roland‐Garros, où il affron­tera le Tchèque Vit Kopriva (63e mondial) au premier tour, Corentin Moutet a été inter­rogé sur le forfait de Carlos Alcaraz et les diffi­cultés liées à un retour après une bles­sure au poignet.

Le Français sait de quoi il parle. En 2023, lui aussi avait été confronté à une bles­sure au poignet, au point d’adapter tota­le­ment son jeu pendant plusieurs mois, notam­ment en utili­sant un revers à une main le temps de sa guérison.

Corentin Moutet : « C’est diffi­cile de revenir de n’im­porte quelle bles­sure, ce n’est jamais souhai­table pour un joueur. Après, pour chaque bles­sure, même si c’est la même, cela peut être la même patho­logie, chacun récu­père de manière diffé­rente, chacun s’in­vestit aussi de manière diffé­rente dans la réath­lé­ti­sa­tion. C’est dur. Après, c’est dur de savoir exac­te­ment quel joueur a quelle bles­sure, parce qu’on n’est jamais dans l’in­ti­mité, on n’est jamais dans leur équipe, on ne connaît jamais les vraies raisons. Après, ce n’est pas mon rôle de parler des autres joueurs. Je pense qu’il y a assez…«

Q. « C’est juste pour la bles­sure…«

Corentin Moutet : « C’est pour cela que je dis ça dans le sens où je ne peux pas donner mon avis sur lui. Je pense qu’il est assez bien entouré, assez profes­sionnel pour gérer au mieux ses diffi­cultés. Moi, cela a mis du temps, cela a mis un an et demi à refaire des revers comme avant. Voilà. Après, j’ai réussi à jouer pendant ce temps. Comme je disais, on essaie tous, à notre manière, de trouver la meilleure solu­tion pour sortir le plus de positif d’une situa­tion pas favo­rable, et c’est ce que j’ai essayé de faire. Après, je lui souhaite en tout cas le meilleur, évidemment. »