Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Le Français Corentin Moutet, actuel 32e mondial, a lui expliqué en confé­rence de presse qu’il préfé­rait rester à l’écart de ce mouve­ment de contestation.

« Moi, je ne fais partie d’aucun mouve­ment. C’est un sport indi­vi­duel. S’il y avait un mouve­ment, je pense que tous les joueurs se seraient unifiés bien plus tôt. C’est un sport indi­vi­duel, tout le monde défend ses inté­rêts. Moi, le seul mouve­ment que je suis, c’est d’être perfor­mant, de mieux jouer que ce que je fais récem­ment. Pour moi, la prio­rité est spor­tive avant tout. »