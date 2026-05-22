Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Le Français Corentin Moutet, actuel 32e mondial, a lui expliqué en conférence de presse qu’il préférait rester à l’écart de ce mouvement de contestation.
« Moi, je ne fais partie d’aucun mouvement. C’est un sport individuel. S’il y avait un mouvement, je pense que tous les joueurs se seraient unifiés bien plus tôt. C’est un sport individuel, tout le monde défend ses intérêts. Moi, le seul mouvement que je suis, c’est d’être performant, de mieux jouer que ce que je fais récemment. Pour moi, la priorité est sportive avant tout. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 15:42