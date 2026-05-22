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Moutet sur la fronde menée par Sinner et d’autres stars du circuit : « Moi, je ne fais partie d’aucun mouve­ment. C’est un sport individuel »

Par
Baptiste Mulatier
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Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi. 

Le Français Corentin Moutet, actuel 32e mondial, a lui expliqué en confé­rence de presse qu’il préfé­rait rester à l’écart de ce mouve­ment de contestation.

« Moi, je ne fais partie d’aucun mouve­ment. C’est un sport indi­vi­duel. S’il y avait un mouve­ment, je pense que tous les joueurs se seraient unifiés bien plus tôt. C’est un sport indi­vi­duel, tout le monde défend ses inté­rêts. Moi, le seul mouve­ment que je suis, c’est d’être perfor­mant, de mieux jouer que ce que je fais récem­ment. Pour moi, la prio­rité est spor­tive avant tout. »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 15:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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