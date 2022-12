Le 25 mai dernier, Corentin Moutet a pu affronter pour la première fois son idole, Rafael Nadal, au 2e tour de Roland‐Garros en night session sur le mythique court Philippe‐Chatrier. S’il a été battu assez sèche­ment (6−3, 6–1, 6–4), le Parisien garde un excellent souvenir de ce match comme il l’a confié à plusieurs médias espa­gnols parmi lesquels Punto de Break.

« J’ai eu la chance de jouer contre quel­qu’un comme lui à Paris, où il a joué au meilleur niveau de sa carrière. C’est le plus grand défi que je puisse trouver dans le tennis. Je suis très fier d’avoir gagné les matchs précé­dents et de grimper dans le clas­se­ment. C’était une grande expé­rience. Je suis entré sur le court pour gagner, bien sûr, c’est mon travail et ma menta­lité ambi­tieuse, mais en même temps j’étais heureux d’être là. Je n’ai aucun regret de ce match. »