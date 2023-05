En confé­rence de presse après son succès contre Cazaux, Corentin Moutet a été ques­tionné sur le soutien qu’il a apporté à Hugo Gaston.

« Je ne défen­dais pas son geste. Ce n’est pas un geste qu’on veut voir sur les terrains. Je défen­dais le fait que tout le monde est humain, que tout le monde fait des erreurs, que ce soit dans notre métier ou dans la vie. Malheureusement, il a une caméra braquée sur lui sur le terrain. Quand il fait une erreur, il est pointé du doigt. Je défen­dais surtout l’achar­ne­ment sur lui. Son geste, évidem­ment que c’est normal qu’il ait été puni, mais à ce montant, je trouve cela très exagéré. C’était juste pour savoir où cet argent va, qu’est‐ce qui justifie que le montant est aussi énorme. La réci­dive, on m’a dit. Même si on réci­dive dix fois, il y a des choses bien plus graves dans la vie qui ne coûtent pas aussi cher. Là, cela reste une balle jetée sur le terrain, ce n’est pas un beau geste, il n’a fait de mal à personne. C’est un bon mec qui a de bonnes valeurs, qui a fait rêver des Français. Cela n’ex­cuse pas son geste, mais l’achar­ne­ment était de trop. C’était lui apporter mon soutien, parce que ce n’est jamais agréable d’être sous l’orage. »