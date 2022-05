Avant le 59e choc de l’his­toire entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, l’en­traî­neur de ce dernier s’est montré parti­cu­liè­re­ment confiant dans une inter­view accordée à l’ATP. Le Taureau de Manacor a déjà digéré son énorme bataille contre Felix Auger‐Aliassime au tour précédent.

« Rafa se remet norma­le­ment bien de ces mara­thons, surtout sur terre battue. Il n’y a norma­le­ment pas de problèmes. Je ne pense pas que ce sera un handicap. Il est reposé et frais. Tout va bien. Pour moi, sur terre battue, Rafa est toujours le favori, même lors­qu’il aban­donne (rires). Bien sûr, je fais partie de l’équipe et il m’est diffi­cile de ne pas être partial. Nous atten­dons toujours le meilleur de Nadal et je pense qu’il sera à son meilleur ce mardi pour pouvoir gagner. C’est un match très diffi­cile, mais nous pensons que Rafa est prêt », a prévenu le coach espagnol.

Rendez‐vous à 20h45 ce mardi soir pour le quart de finale entre les deux légendes.