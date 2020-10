Le coach de Rafael Nadal a donné un entretien au quotidien sportif espagnol Marca où il évoque avec précision la demi-finale face à Diego Schwartzman.

Carlos Moya fait entièrement confiance à Rafa, il parle d’histoire, et aussi des capacités d’adaptation de son joueur : « Nous faisons confiance à l’histoire de Rafa dans ce tournoi. Bien que les conditions soient différentes, c’est toujours Roland Garros et c’est toujours Philippe Chatrier. Si on ne joue pas bien « l’histoire », cela ne sert à rien et Rafael Nadal sait dans quel moment de son histoire il se situe. Nous sommes en demi-finale et c’est le moment où Rafa est à son meilleur, nous sommes sûrs qu’il le fera et qu’il donnera le meilleur de lui-même. Rafa peut s’adapter à toutes sortes de conditions. Il a eu du courage et une superbe attitude depuis le début du tournoi. Nous connaissons les conditions et nous devons nous battre avec toutes les armes dont nous disposons. Il est vrai que Rafa doit changer plusieurs choses pour s’adapter. La confiance en lui est totale. C’est toujours Roland Garros, le Philippe Chatrier et le meilleur des cinq sets »