La demi-finale de vendredi entre Rafael Nadal et Diego Schwartzman promet. L’Argentin parviendra-t-il à récidiver face au roi de la terre battue ? Trois semaines après cette défaite à Rome, le clan Nadal a tiré des enseignements.

« La défaite à Rome était très étrange car Rafa avait remporté deux très bons matches contre de puissants adversaires. Contre Schwartzman, c’était la première fois qu’il avait des problèmes au score et il ne l’a pas bien géré sur le plan physique ou mental. Nous avons appris à partir de ce moment et désormais il est à un très bon niveau avec beaucoup plus de matchs joués. Ce sera une bataille mentale difficile et je pense que nous avons des armes qui permettront à Rafa de rivaliser avec des garanties. Ce sera un duel très difficile comme nous l’avons vu à Rome. Le match de Diego contre Thiem hier était incroyable et je pense que même Diego aurait pu gagner plus facilement. Diego est un joueur incroyable et nous ne pensons pas que le facteur physique aura trop d’influence », a déclaré Carlos Moya dans des propos rapportés par Sportskeeda.

Vivement vendredi…