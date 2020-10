Si Rafael Nadal a remporté son 13ème Roland-Garros, sans concéder de sets, la route jusqu’au titre fut semée d’embûches. Selon son entraîneur, Carlos Moya, elle fut plus compliquée que jamais. Dans une interview accordée à ABC, l’Espagnol a expliqué la difficulté de la préparation avant Roland-Garros.

« Ce tournoi était le plus différent, sans aucun doute. Sur le chemin vers la finale, Rafa n’est pas celui qui a le plus souffert, loin de là. Mais la route vers le tournoi a été la plus inhabituelle. Une préparation où il n’y avait ni livre d’instructions ni guide, nous avancions à l’aveugle. Mais pour tout le monde. Avec Rafa, tu as toujours confiance, en se disant qu’il va sortir un lapin du chapeau, même si en réalité il ne le sort pas. Si tu vois à quel point il travaille jour après jour, tu te rends compte que tout ce qu’il a accompli est mérité », a expliqué Moya.