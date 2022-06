Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, Carlos Moya évoque la finale qui attend Rafael Nadal. Son coach insiste sur les efforts très impor­tants produits par Rafa lors de cette édition qui a été très diffi­cile avec trois derniers matches très intenses. C’est vrai que l’Espagnol est arrivé rare­ment aussi atteint physi­que­ment en finale de Roland‐Garros.

« S’il gagne à mon avis, c’est le titre qui mérite le plus de crédit de toute sa carrière. Bon, quand je regarde celui en Australie cette année, c’était aussi au‐delà de tout. Les deux sont top. La prépa­ra­tion pour l’Australian, ce ne fut rien. Et ici, encore moins ! Mais c’est la terre, c’est Roland et avec Rafa tout peut se passer. S’il venait à gagner, je mettrais celui‐ci, peut‐être devant l’Open d’Australie’