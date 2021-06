Le coach de l’Espagnol a livré ses impres­sions après le 58ème duel qui attend son joueur et le numéro 1 mondial.

Selon Carlos Moya, il faut surtout faire abstrac­tion de la finale jouée en octobre : « C’est évidem­ment un match spécial. Rafa arrive dans de bonnes condi­tions. Sa victoire à Rome nous a donné quelques clés mais l’on pense aussi que Rafa peut encore mieux jouer que ce qu’il a fait en Italie face à Novak. On s’at­tend à un match assez simi­laire avec des hauts et des bas de chaque côté et non ce qu’il était arrivé en octobre où Rafa avait dominé les débats du début à la fin. L’année dernière, nous sommes arrivés avec plus de doutes, car il n’avait pu se préparer qu’à Rome et ce n’était pas très bon, mais il a ensuite joué comme il l’a fait. S’il peut jouer tout le match à un niveau élevé, tant mieux, mais traverser quelques diffi­cultés ne fait pas de mal non plus. Après, j’es­père aussi que Rafa passera le moins de temps possible sur le court car cela peut avoir des consé­quences pour la suite’ »